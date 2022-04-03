Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kremlin: Rusya diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edecek
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Kremlin, Rusya’nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini söyledi.
Kremlin sözcüsü yaptığı açıklamada, Rusya’nın tarihte görülen en büyük yaptırım yükü altında olduğunu söyleyerek batı yaptırımlarının dolar ve eurodaki güveni hızla eriteceğini söyledi.
Sözcü, Rusya’nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini dile getirdi.
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