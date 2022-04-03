Kremlin sözcüsü yaptığı açıklamada, Rusya’nın tarihte görülen en büyük yaptırım yükü altında olduğunu söyleyerek batı yaptırımlarının dolar ve eurodaki güveni hızla eriteceğini söyledi.



Sözcü, Rusya’nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini dile getirdi.



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