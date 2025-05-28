Uşakov, Trump'ın son dönemde Rusya’ya yönelik artan eleştirilerini, Rus devlet kanalı Rossiya 1'e değerlendirdi.

Trump'ın açıklamalarını yakından takip ettiklerini anlatan Uşakov, "Birçok açıdan, Trump'ın Ukrayna-Rusya çatışması bağlamında gerçekte neler olduğu konusunda yeterince bilgilendirilmediği sonucuna varıyoruz." diye konuştu.

Uşakov, Ukrayna'nın son dönemde Rusya'ya yönelik saldırılarını artırdığını belirterek "Trump'a özellikle, Ukrayna'nın barışçıl Rus şehirlerine karşı gerçekleştirdiği kitlesel terörist saldırıların sıklığının artması hakkında bilgi vermiyorlar." dedi.

Trump'ın yalnızca Rusya'nın saldırılara verdiği karşılıklar konusunda bilgilendirildiğini kaydeden Uşakov, "Dahası, Trump sadece askeri altyapı tesislerini vurduğumuzu tam olarak anlamıyor." ifadesini kullandı.