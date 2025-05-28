Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.05.2025 13:56

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 84'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak, 54 bin 84'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 84'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında son 24 saatte 28 Filistinli hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı.

Son yaşamını yitirenler arasında enkaz altından çıkarılan 5 kişinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 924 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 267 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 84’e, yaralı sayısı ise 123 bin 308’e yükseldi.

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ulaşım zorluğu nedeniyle bu bölgeye ilişkin verilerin mevcut istatistiklere dahil edilemediği ifade edildi.

Açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralının hâlâ enkaz altında ve sokaklarda bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta güçlük çektiği de aktarıldı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Britanyalı ve İrlandalı yazarlar: İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalmayacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Kremlin: Trump, Ukrayna'nın saldırıları konusunda yeterince bilgilendirilmiyor
14:00
Bu yıl 84 bin 942 vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklarda
13:54
Britanyalı ve İrlandalı yazarlar: İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalmayacağız
13:53
Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi
13:46
İspanya'da balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu
13:39
Gaziantep'te baklavacılarda tatlı telaş başladı
Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor
Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor
FOTO FOKUS
Sürdürülebilir doğa dostu madencilik
Sürdürülebilir doğa dostu madencilik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ