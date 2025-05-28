Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.05.2025 13:42

İspanya'da balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu

İspanya'da erken döneme ait ve balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulunduğu bildirildi.

İspanya'da balina kemiklerinden yapılmış 20 bin yıllık aletler bulundu
"Phys.org" haberine göre, bilim insanları, erken dönem insan-deniz memelileri ilişkilerini ve dönemin deniz ekolojisini inceleyen bir araştırma yaptı.
 
Araştırma, Barselona Özerk Üniversitesi Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (ICTA-UAB), Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve British Columbia Üniversitesinden bilim insanları heyetince yürütüldü.
 
İspanya'nın Biskay Körfezi çevresindeki kıyı alanlardan 83 ve İspanya'nın Bask bölgesindeki Santa Catalina Mağarası'ndan çıkarılan 90 kemik alet analiz edildi.
 
Analiz sürecinde, çıkarılan numunelerin tür ve yaşlarının saptanması amacıyla kütle spektrometrisi ve radyokarbon tarihlemesi kullanıldı.
 
Heyet liderlerinden arkeolog Jean-Marc Petillon, açıklamasında, araştırmanın, kemiklerin en az beş büyük balina türüne ait olduğunu saptadığını bildirdi.
 
Petillon, aletlerin, tarımın icadından çok önce insanoğlunun "göçebe avcı-toplayıcı bir hayat" yaşadığı 20 bin yıl öncesi döneme dayandığını aktardı.
 
En eskisinin yaklaşık 19-20 bin yıl öncesine ait olduğunu kaydeden Petillon, "Bunlar, insanların balina kalıntılarını alet olarak kullandığına dair bilinen en eski kanıtlar." dedi.
 
Arkeolog Krista McGrath, araştırmada, bazı tanı unsurlarının eksikliğinin giderilmesinde zooarkeoloji (ZooMS) tekniğini kullandıklarını ifade etti.
 
Araştırma "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Neden önemli?

Kıyı arkeolojik alanların yükselen deniz seviyelerine karşı savunmasız oluşu dolayısıyla insan-balina etkileşimlerinin kökenlerini izlemek oldukça zor.
 
Yeni keşfin, erken dönem insan-deniz memelileri ilişkileri ve dönemin deniz ekolojisi hakkındaki anlayışı ve bilgileri geliştireceği kaydediliyor.
ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı yaşanabileceği" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Kremlin: Trump, Ukrayna'nın saldırıları konusunda yeterince bilgilendirilmiyor
13:57
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 84'e yükseldi
14:00
Bu yıl 84 bin 942 vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklarda
13:54
Britanyalı ve İrlandalı yazarlar: İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalmayacağız
13:53
Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi
13:39
Gaziantep'te baklavacılarda tatlı telaş başladı
Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor
Ermenek Baraj Gölü, turkuaz rengiyle etkileyici görüntüler sunuyor
FOTO FOKUS
Sürdürülebilir doğa dostu madencilik
Sürdürülebilir doğa dostu madencilik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ