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Dünya
AA 17.04.2025 18:44

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ikili görüşmenin henüz yeri ve zamanlamasının netleşmediğini bildirdi.

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi

Uşakov, Rossiya devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump arasında olası görüşme hususunun herkesin dilinde olduğunu söyleyen Uşakov, "Henüz belirli tarihler üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyleyebilirim. Hatta yer üzerinde bile anlaşmaya varılmadı. Ancak birçok kişi, özellikle de Amerikalı meslektaşlarımız Riyad'dan bahsediyor." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi hususunda da çalışmaların sürdüğünü ancak henüz bir mutabakatın söz konusu olmadığına dikkati çekti.

Putin'in, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile daha önce St. Petersburg'da yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini bildiren Uşakov, siyasi ve ekonomik konuların yanında en çok Ukrayna meselesinin ele alındığını aktardı.

Witkoff aracılığıyla Moskova'dan "gereken sinyallerin" iletildiğini kaydeden Uşakov, "Sanırım bu sinyaller Washington'da müzakere edildi." diye konuştu.

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