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Dünya
AA 17.04.2025 18:17

ABD'den Uluslararası Yemen Bankasına "Husilere destek" gerekçesiyle yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilere mali destek verdiği gerekçesiyle Uluslararası Yemen Bankasını yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD'den Uluslararası Yemen Bankasına "Husilere destek" gerekçesiyle yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bankanın ve bankadaki üst düzey bazı yöneticilerin ABD'nin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Kemal Hüseyin El Cebri, Ahmed Sabit Numan El-Absi ve Abdülkadir Ali Bazara isimli üst düzey yöneticilerin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, şu ifade yer aldı:

"Bu eylem, ABD hükümetinin Kızıldeniz'deki ticari gemiciliğe yönelik İran destekli Husi saldırılarını önlemeye ve küresel ticaret için bu kritik su yollarını korumaya yönelik çabalarının bir parçasıdır."

Yemen'e hava saldırıları

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten kısa süre sonra Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.
 

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