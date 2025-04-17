Katil İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak başlattığı saldırılarda 595 Filistinli çocuk öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Soykırımcı İsrail'in 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 595 çocuk, 308 kadın ve 105 yaşlının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in yaklaşık bir aydan bu yana düzenlediği saldırılarda 1610 çocuk, 842 kadın ve 225 yaşlının da yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 1691 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 464 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 51 bin 65'e yaralıların sayısının da 116 bin 505'e yükseldiği aktarıldı.