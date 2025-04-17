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Dünya
AA 17.04.2025 12:45

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 51 bin 65'e çıktı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 40 ölü ve 73 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51 bin 65'e, yaralıların sayısı da 116 bin 505'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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