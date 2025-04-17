Trump: 2024 kampanyasındaki suikast girişimlerine dair net bilgilendirilmedim

Fox News kanalına röportaj veren ​​Trump, kampanya dönemindeki iki suikast girişimine yönelik soruşturmalara atıfta bulunarak "neye inanacağını bilmediğini" belirtti.

Gizli Servisin ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine net bir açıklama yapmadığını kaydeden Trump, "Neye inanacağımı bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse ne Gizli Servis ne de FBI tarafından bana mükemmel bir açıklama yapıldı." dedi.

Trump, "(Bu kurumları) yöneten iki iyi insanımız var ve açıklamayı duymak istiyorum. Kamuoyuna açıklanmasa bile duymama izin verilmeli ve kamuoyuna açıklayabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a suikast girişimleri

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Ayrıca, Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

16 Eylül 2024'te hakim karşısına çıkan şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.