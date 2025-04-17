Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2025 12:02

Trump: 2024 kampanyasındaki suikast girişimlerine dair net bilgilendirilmedim

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçim kampanyası döneminde kendisine yönelik suikast girişimlerine dair "net bilgilendirilmediğini" söyledi.

Trump: 2024 kampanyasındaki suikast girişimlerine dair net bilgilendirilmedim

Fox News kanalına röportaj veren ​​Trump, kampanya dönemindeki iki suikast girişimine yönelik soruşturmalara atıfta bulunarak "neye inanacağını bilmediğini" belirtti.

Gizli Servisin ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine net bir açıklama yapmadığını kaydeden Trump, "Neye inanacağımı bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse ne Gizli Servis ne de FBI tarafından bana mükemmel bir açıklama yapıldı." dedi.

Trump, "(Bu kurumları) yöneten iki iyi insanımız var ve açıklamayı duymak istiyorum. Kamuoyuna açıklanmasa bile duymama izin verilmeli ve kamuoyuna açıklayabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a suikast girişimine ilişkin ön bulgu raporu paylaşıldı
Trump'a suikast girişimine ilişkin ön bulgu raporu paylaşıldı

Trump'a suikast girişimleri

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Ayrıca, Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

16 Eylül 2024'te hakim karşısına çıkan şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, "akıl almaz" işkenceler görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Güney Kore, yapay zeka tabanlı radar teknolojisini test etti
12:06
Bakanı Ersoy: Göbeklitepe markalaşması gereken ürünlerimizin başında geliyor
12:02
İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, "akıl almaz" işkenceler görüyor
11:58
MSB kaynakları: Yunanistan'ın deniz yetki alanları planlaması uluslararası hukuka aykırıdır
12:06
Türkiye'den Şam'a ziyaret
12:05
MEB'in "Ailem" dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı
AFAD'ın ödüllü arama kurtarma köpeği: "Çıtır"
AFAD'ın ödüllü arama kurtarma köpeği: "Çıtır"
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda kapkaç anları kameraya böyle yansıdı
Beyoğlu'nda kapkaç anları kameraya böyle yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ