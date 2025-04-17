Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinliler aleyhinde "korkunç suçlar" işlemeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Saldırı nedeniyle çıkan yangında naaşlar da yandı

Saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuk en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Bombardımanın neden olduğu yangında naaşların da yandığı kaydedildi.

Hastane kaynakları ise söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk, 4'ünün ise kadın olduğu bilgisini verdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına göre ayrıca İsrail güçleri Han Yunus'un batısındaki Ebrac Tayyibe bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırı bombaladı.

Saldırıdan sonra bir çocuk ile babasının cansız bedeniyle 7 yaralıya ulaşıldı.

Güneydeki Refah kentinde ise İHA ile düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldürüldü, biri yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde de bir çadırı vurdu.

İki aile tamamen yok edildi

Saldırılarda anne, baba ve 5 çocuğu olmak üzere 7 kişilik Filistinli Asliye ailesi yok edildi, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya'da yine bir çadırı hedef aldığı saldırıda ise Filistinli Muhammed Atal ailesinden anne, baba ve 4 çocuğu olmak üzere 6 kişilik aile hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda Filistinli sivillerin toplandığı bölgenin hedef alındığı saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.