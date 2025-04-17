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Dünya
AA 17.04.2025 18:25

BM: İsrail'in Gazze'deki saldırıları sağlık hizmetlerini imkansız kılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır süren saldırılarının, burada sağlık hizmetlerinin alınmasını imkansız kıldığını bildirdi.

BM: İsrail'in Gazze'deki saldırıları sağlık hizmetlerini imkansız kılıyor

Mofokeng, İsrail'in Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son faal hastaneye yönelik saldırısını kınayan Mofokeng, "Hastanelere, sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve sivillere yönelik savaşın devam ettiğini ve zaten çökmüş bir sistemde sağlık hizmetlerinin sağlanmasını daha da imkansız hale getirdiğini öğrenmek beni dehşete düşürdü." ifadesini kullandı.

Sağlık tesisleri ve çalışanlarının uluslararası hukuk kapsamında korunması gerektiğinin altını çizen Mofokeng, İsrail'in aylardır süren bu saldırılarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Mofokeng, açıklamasında "Uluslararası toplum ve dünya liderlerine, 1,5 yıldan fazla süredir bu vahşete göğüs geren Gazze halkının hayatı ile onurunu kurtarmak ve savaşı sona erdirmek için ellerindeki tüm araçları kullanmaları çağrımı yineliyorum." ifadesine yer verdi.

İsrail ordusu, 13 Nisan'da El-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenlemiş, hastaneden zorunlu olarak tahliye edilen yaralı bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, 15 Nisan'da AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, İsrail'in hedef alması sonucu hizmet dışı kalan El-Ehli Baptist Hastanesinin, İsrail ablukası nedeniyle onarılamadığını bildirmişti.

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