Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 23:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Kremlin: Putin ile Biden telefonda görüşecek
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.
Kremlin Sözücüsü Peskov: Putin ve Biden Amerikan tarafının isteği ile 12 Şubat akşamı bir telefon görüşmesi yapacak.
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