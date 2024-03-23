Kremlin: FSB, Moskova'daki saldırıya karışan 4 terörist dahil 11 kişiyi yakaladı

Saldırı ile ilgisi bulunduğu iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı

Saldırının ardından Bryansk bölgesinde bir otomobil güvenlik güçlerinin dur ihtarına durmayıp kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında ateş açıldı ardından araç takla attı. Şüphelilerden ikisi yakalandı diğerleri ormana kaçtı.

Federal Güvenlik Servisi saldırıyla bağlantılı 11 kişinin yakalandığını duyurdu. Bunlardan 4'ünün saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğu bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'e konuyla ilgili bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Araçta yapılan aramada ise çok tabanca ve tüfek ele geçirildi. Araçta Tacikistan vatandaşlarına ait pasaportlar bulundu.

"Failler Ukrayna tarafına gitti"

Federal Güvenlik Servisi, saldırının faillerinin Rusya-Ukrayna sınırına gittiğini belirterek " Saldırıyı yapan teröristler Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" açıklamasında bulundu.

"Sorumlular cezalandırılacak"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, "Saldırı terörizmin Rusya için önemli bir tehdit olduğunu gösteriyor" dedi. Patruşev konser salonundaki saldırıdan sorumlu olanların cezalandırılacağı teminatını verdi.

Putin-Lukaşenko görüşmesi

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukaşenko yaptıkları telefon görüşmesinde terörle mücadelede birlikte çalışmaya hazır olduklarını doğruladılar." denildi.

Ukrayna şüphesi

Rus milletvekili Kartapolov "Saldırının arkasında Ukrayna olduğu ortaya çıkarsa, savaşalanına net bir yanıt olması gerekir" dedi.