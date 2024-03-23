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Dünya
Reuters 23.03.2024 11:57

Kremlin: FSB, Moskova'daki saldırıya karışan 4 terörist dahil 11 kişiyi yakaladı

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirdi. FSB, saldırının faillerinin Ukrayna tarafına gittiğini öne sürdü.

Kremlin: FSB, Moskova'daki saldırıya karışan 4 terörist dahil 11 kişiyi yakaladı
[Fotograf: Reuters]

Saldırı ile ilgisi bulunduğu iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı

Saldırının ardından Bryansk bölgesinde bir otomobil güvenlik güçlerinin dur ihtarına durmayıp kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında ateş açıldı ardından araç takla attı. Şüphelilerden ikisi yakalandı diğerleri ormana kaçtı.

Federal Güvenlik Servisi saldırıyla bağlantılı 11 kişinin yakalandığını duyurdu. Bunlardan 4'ünün saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğu bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'e konuyla ilgili bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Araçta yapılan aramada ise çok tabanca ve tüfek ele geçirildi. Araçta Tacikistan vatandaşlarına ait pasaportlar bulundu.

"Failler Ukrayna tarafına gitti"

Federal Güvenlik Servisi, saldırının faillerinin Rusya-Ukrayna sınırına gittiğini belirterek " Saldırıyı yapan teröristler Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" açıklamasında bulundu.

"Sorumlular cezalandırılacak"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, "Saldırı terörizmin Rusya için önemli bir tehdit olduğunu gösteriyor" dedi. Patruşev konser salonundaki saldırıdan sorumlu olanların cezalandırılacağı teminatını verdi.

Putin-Lukaşenko görüşmesi

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukaşenko yaptıkları telefon görüşmesinde terörle mücadelede birlikte çalışmaya hazır olduklarını doğruladılar." denildi.

Ukrayna şüphesi

Rus milletvekili Kartapolov "Saldırının arkasında Ukrayna olduğu ortaya çıkarsa, savaşalanına net bir yanıt olması gerekir" dedi.

 


                        
                                                    

                                
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Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor

                

                                
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                                            İsrail’e ait onlarca tank "aniden" Han Yunus’un batısına girdi                                        

                                    

                                
                                                                    

                                        
                                    

                                                                    
                                    

                                        
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                                            Çetinler suç örgütü soruşturmasında 63 tutuklama                                        

                                    

                                
                                                                    

                                        
                                    

                                                                    
                                    

                                        
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                            Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
                        

                        

                            

                                
                                    Erzurum'da kar yağışı etkili oldu                                
                            

                            
 FOTO FOKUS

                        

                    

                                        

                        

                            Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
                        

                        

                            

                                
                                    Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada                                
                            

                            
 VİDEO GALERİ

                        

                    

                    
                

                    
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