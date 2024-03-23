ABD, Yemen'deki Husilere ait 4 insansız hava aracını vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin dün yerel saatle 04.22 ile 23.10 arasında Yemen'deki Husilere ait 4 İHA'ya yönelik "savunma saldırısı" düzenlendiği bildirildi.

Bu sırada Yemen'deki Husilerin kontrolü altındaki bölgelerden Kızıldeniz'e doğru 4 gemisavar balistik füze ateşlendiği duyurulan açıklamada, ABD'ye ait gemilerde herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Yemen'de Husilere ait 3 yeraltı depolama tesisine de "savunma saldırısı" düzenlediği ifade edildi.

Tesislerin, ABD, koalisyon güçleri ve bölgedeki ticari gemiler için tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Bu faaliyetler kuvvetlerimizi korumak, seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gereklidir." değerlendirmesi paylaşıldı.