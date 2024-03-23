Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2024 11:42

ABD, Yemen'deki Husilere ait 4 insansız hava aracını vurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracına (İHA) yönelik "savunma saldırısı" düzenlediğini duyurdu.

ABD, Yemen'deki Husilere ait 4 insansız hava aracını vurdu
[Fotograf: AA]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin dün yerel saatle 04.22 ile 23.10 arasında Yemen'deki Husilere ait 4 İHA'ya yönelik "savunma saldırısı" düzenlendiği bildirildi.

Bu sırada Yemen'deki Husilerin kontrolü altındaki bölgelerden Kızıldeniz'e doğru 4 gemisavar balistik füze ateşlendiği duyurulan açıklamada, ABD'ye ait gemilerde herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Yemen'de Husilere ait 3 yeraltı depolama tesisine de "savunma saldırısı" düzenlediği ifade edildi.

Tesislerin, ABD, koalisyon güçleri ve bölgedeki ticari gemiler için tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Bu faaliyetler kuvvetlerimizi korumak, seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gereklidir." değerlendirmesi paylaşıldı.

ETİKETLER
ABD Yemen
Sıradaki Haber
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:58
INTERPOL: Rusya'nın yürüttüğü soruşturmaya destek vermeye hazırız
12:49
İsrail’e ait onlarca tank "aniden" Han Yunus’un batısına girdi
12:52
Çetinler suç örgütü soruşturmasında 63 tutuklama
12:24
İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında 170'ten fazla Filistinli öldürüldü
12:20
Malatya'daki kültür varlıkları yenileniyor
13:02
Kremlin: FSB, Moskova'daki saldırıya karışan 4 terörist dahil 11 kişiyi yakaladı
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ