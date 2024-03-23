Çok Bulutlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2024 07:06

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Moskova'daki terör saldırısının İslam'la alakası yok

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını kınayarak, saldırının İslam'la bağlantısının olmadığını açıkladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Moskova'daki terör saldırısının İslam'la alakası yok

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'daki saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Karadaği, "Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur. İslam'ı temsil ettiklerini iddia etseler bile İslam'dan ziyade bölgesel ve uluslararası istihbarat casuslarını temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Saldırının İsrail'in Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Karadagi, Moskova'daki saldırıyla Siyonistlerin Gazze'de işlediği suçların göz ardı edilmesi ve Gazze'ye yönelen dikkatlerin dağıtılmasının amaçlandığını belirtti.

ETİKETLER
Rusya Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD, Rusya ve Çin'e tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:32
Diyarbakır merkezli "sazan sarmalı" operasyonu
08:16
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
08:18
8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 gözaltı
06:43
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD, Rusya ve Çin'e tepki
05:38
Hakkari'de fırtına: Mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı
04:57
Manisa'da çiftçilerden zirai don nöbeti
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı
FOTO FOKUS
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ