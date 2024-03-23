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Dünya
AA 23.03.2024 11:49

Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor

Fransa, Çin, İngiltere hükümetleri Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını kınadı.

Moskova'daki terör saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor
[Fotograf: Reuters]

Fransız makamları, Moskova'da dün gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron, saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise "Moskova'dan gelen görüntüler korkunç. Düşüncelerimiz, kurbanlar, yaralılar ve Rus halkıyla birlikte. Bu menfur eylemler tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e yolladığı taziye mesajında, çok sayıda can kaybına neden olan saldırının şokunu yaşadıklarını belirtti.

Çin'in, terörün her türlüsüne karşı olduğunu ifade eden Şi, saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını ve Rus hükümetinin ulusal güvenlik ile istikrarı korumaya yönelik çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Çin hükümeti ve halkı adına, yaşamını yitirenler için üzüntülerini ifade eden Şi, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Hiçbir şey böyle korkunç bir şiddeti meşru gösteremez." ifadesini kullandı.

Cameron, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İngiltere, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'da meydana gelen terör saldırısını en sert ifadeyle kınamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cameron'ın mesajı, Başbakan Rishi Sunak başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi ve İngiliz resmi kurum hesabından da paylaşıldı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da yaptığı paylaşımda, "Masum sivillere saldırmak ve onları öldürmenin hiçbir şekilde haklı gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

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