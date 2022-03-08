Kosova'nın başkenti Priştine’de yüzlerce kişi, Ukrayna’ya destek için bir araya geldi.

Ukrayna halkı ile dayanışma mesajları verildi ve Rusya’nın saldırgan tutumu protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları durdurması çağrısında bulundu ve “diktatör” olarak nitelendirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"Güçlü ol Ukrayna"

Priştine'nin İskender Bey meydanında katılımcılara seslenen Osmani, "Birlik olmaya devam edeceğiz. Kosova davasında olduğu gibi özgürlük ve adaletin galip geleceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Ukrayna bayrakları ile meydanı dolduran katılımcılar, "Kosova Ukrayna’nın yanında", "Güçlü ol Ukrayna", "Ukrayna'ya Barış" yazılı pankartlar taşıdı.

Priştine’deki destek yürüyüşüne vatandaşların yanısıra Kosova devlet kurumlarının temsilcileri ve diplomatlar da katıldı.