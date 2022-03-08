Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle emtia piyasasında rekor kırılmaya devam ediyor.

Dünyanın buğday ambarlarından biri olan Ukrayna ve çevresinde arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı.

Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili oldu.

Buğday, Chicago Ticaret Borsasında düne göre yüzde 5'in üzerinde artarak 13,63 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, saat 12.50 itibarıyla 12,56 dolar seviyesinde dengelendi.

Buğday fiyatları, aylık bazda yüzde 30 ve yıl başına göre de yüzde 60'un üzerinde artış görüldü.

Yükselen enerji maliyetleri özellikle buğday fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkarken, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda giderek sertleşen yaptırımlar da tahıl piyasasındaki endişeleri artırdı.

"Ukrayna'da bu sene tarımsal faaliyetler gerçekleşemeyebilir"

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'daki tarımı durma noktasına getirdiğini açıkladı.

Tohum ve gübrelerin arzı konusunda endişelerin arttığını ifade eden analistler, ülkede tarımsal faaliyetlerin bu sene gerçekleşemeyebileceğini vurguladı.

Rusya ile ticaret de savaş ve ABD ile Avrupa'nın yaptırımları nedeniyle tıkanmış durumda. Ukrayna ile Rusya dünyanın buğday sevkiyatının çeyreğinden fazlasını tedarik ettiği gibi mısır, arpa ve ay çiçek yağının da başlıca tedarikçileri arasında bulunuyor.

Soya fasulyesi ve pamukta yükseliş

Bugün, tarım emtialarında karışık bir seyir izleniyor. Soya fasulyesinde yüzde 1'in pamukta da yüzde 0,5'in üzerinde yükselişler görülürken, şekerde yüzde 0,5, kahve de yüzde 0,4 ve mısırda yüzde 1,9 civarında düşüşler dikkati çekiyor.

Analistler, emtia fiyatlarında görülen zirveler sonrasında günlük bazda satışların etkili olduğunu söylüyor.