Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Cabir, 6 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 274'e ulaştığını söyledi.

Bu arada 4 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının da 30'a çıktığını aktaran Cabir, ülkenin farklı noktalarında 1220 virüs testi yapan sağlık personeline teşekkürlerini sundu.

5 kişi yaşamını yitirdi

Ürdün'de bugüne kadar 5 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken vaka sayılarının artışında günden güne düşüş dikkati çekiyor.

Ülkede son üç gündeki yeni vaka sayısı sırasıyla 11, 13 ve 9 olarak kaydedilmişti. En fazla yeni vaka ise 40 kişide virüsün tespit edildiği 26 Mart olarak kayıtlara geçmişti.

Salgınla mücadelede yeni önlemler

Hükümet Sözcüsü Adayile ise vatandaşları korumak ve virüsle mücadele için hükümet tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Adayile, cuma günü 24 saatliğine tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, çalışma izni olan tüm ticarethane ve kurumların kapatılacağını, cumartesi günü ise durumun şu anki haline döneceğini söyledi.

Cumartesi gününden itibaren bazı dükkanların vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermek için yerel saatle 10.00 ila 18.00 saatlerinde çalışabileceğini kaydeden Adayile, araçlarda izni olan sadece bir kişinin seyahatine müsaade edileceğini belirtti.

Adayile, ayrıca perşembe gününden itibaren köy ve mahallelerde devriyelerin sayısının artırılacağını ve izin belgesi kontrollerinin sıklaştırılacağını söyledi.

Ürdün'de koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 25 Mart'tan itibaren yasak gevşetilerek belli saatlerde uygulamaya devam edilmesine karar verilmişti.

Tunus'ta COVID-19 vaka sayısı 394 oldu

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 32 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 394'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada şu ana kadar yurt dışından gelen 18 bin 560 kişinin karantinaya alındığı, bunlardan 13 bin 725'inin gözlem süresini doldurduğu belirtildi.

Tunus'ta daha önce COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 olarak açıklanmıştı.

Tunus'ta genel karantina hali iki hafta daha uzatıldı

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in başkanlığında Kartaca Sarayı'nda toplandı.

Açıklamada, Konsey'in, virüsle ilgili son gelişmeleri değerlendirdiğ ve daha önce ülke çapında ilan edilen 4 Nisan'da sona erecek genel karantina halinin 19 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said, Konsey toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, genel karantina uygulamasıyla birlikte bazı gıda maddeleri üzerinde tekelleşme olgusunda artış yaşandığını da vurguladı.

Said, ceza kanununu gözden geçirmenin ve böyle bir süreçte gıda maddelerini tekelleştirenlerin "savaş suçlusu" sayılmalarının gerektiğini ifade etti.

Gazze'de 12 kişide koronavirüs görüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise 2 kişide daha virüs görüldüğü ve toplam vaka sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların Refah Sınır Kapısı'nda kurulan karantina merkezlerinde bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 70 ile 90 yaşlarındaki iki erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu erkeklerin koronavirüs nedeniyle bir süredir Tel Aviv yakınlarındaki Holon ile güneydeki Aşdod (Usdud) kentlerindeki hastanelerde tedavi altında bulunduğu ifade edildi.

Ülkede böylece COVID-19 kaynaklı can kaybı 20'ye ulaştı.

Vaka sayısı 5 bin 358'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkede 527 kişide daha COVID-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 5 bin 358'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 94'ünün durumunun ağır olduğu, 224 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Lübnan hükumeti, gurbetçilerin ülkeye dönmesine onay verdi

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, gurbetçiler için harekete geçilmezse hükumetten çekilme sinyali vermesi üzerine konuyu değerlendirmek için başkent Beyrut'ta toplandı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Hassan Diyab'ın, hükumetin, Lübnanlıların korunması konusunda ısrarcı olduğunu, bununla birlikte tedbirlerin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Abdussamed, bu nedenle de yurt dışından gelecek Lübnanlıların Sağlık Bakanı Hamed Hasan ile birlikte belirlenen şartlara uyması gerektiğini söylediğini belirtti.

Sağlık ve dışişleri bakanlarından oluşan ortak komitenin gurbetçilerin dönüşüyle ilgili önerdiği mekanizmanın kabul edilmesinin kararlaştırıldığını belirten Abdussamed, bu mekanizmanın uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı düzenlemelerin 2 gün içinde yapılacağını ve planın 5 Nisan Pazar'dan itibaren uygulamaya konulacağını aktardı.

Enformasyon Bakanı, Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, yoksul ailelere Lübnan ordusu aracılığıyla 400 bin Lübnan Lirası (yaklaşık 230 dolar) tutarında nakdi yardımda bulunulmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Lübnan hükumeti daha önce koronavirüsün yayılması endişesiyle gurbetçilerin ülkeye dönüşüne hazır olmadığını açıklamıştı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise 29 Mart'ta, salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen gurbetçiler için harekete geçilmezse lideri olduğu Şii Emel Hareketinin koalisyon hükumetinden çekilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Lübnan'da son olarak COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 12, vaka sayısı ise 463 olarak açıklanmıştı.

Avustralya’da COVID-19’dan ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, Sydney’deki yaşlı bakım evinde virüse yakalanan 95 yaşındaki kadın hastanın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla NSW’de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıkarken Avustralya genelinde yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Virüsün ilk görüldüğü ocak ayının sonundan itibaren yaklaşık 250 bin kişiye uygulanan testler sonucunda 4 bin 800 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Avustralya genelinde virüse yakalanan 337 kişinin iyileştiği kaydedildi.

İkiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasak

Sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte olduğu Avusturalya'da, yurt dışından gelenler zorunlu karantinaya alınıyor.

Ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış durumda.

Acil durumlar dışında akraba ve ev ziyaretlerinin de yasaklandığı ülkede kurallara uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.