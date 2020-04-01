Haber Giriş: Kaynak: AA
Etiyopya'da seçimlere 'koronavirüs' engeli
Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda ise bilgi paylaşılmadı.
Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ağustosta yapılacak parlamento seçimlerinin COVID-19 salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı.
Salgın sona erdiğinde yeni seçim tarihinin belirleneceği kaydedildi.
Ülkede şu ana kadar 25 kişiye COVID-19 teşhisi kondu.
Etiketler: koronavirüs genel seçimler Etiyopya covid-19Son Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 04:02
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