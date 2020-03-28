13 yıldır İsrail ablukası altındaki Gazze'yi bu kez koronavirüs tehdit ediyor. Kentte virüse yakalananların sayısı 9'a yükseldi. 2 milyon insanın yaşadığı kentte, abluka yüzünden çöken sağlık sistemi büyük korkuya neden oluyor. İlaç, tıbbi teçhizat ve laboratuvar malzemeleri konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, virüsün Pakistan’ı ziyaret eden 2 Filistinli vasıtasıyla bölgeye girdiğini açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kurda, "Bu virüsün karşısında gelişmiş ülkelerin imkanları olan sağlık sistemleri çöktü. Sağlık Bakanlığı olarak İsrail ablukası dolayısıyla sınırlı kaynaklarımız var. Uluslararası toplum ve insani yardım kurumlarından bizi virüsle savaşmaya hazırlayacak ilaç, medikal malzeme, solunum cihazı, yoğun bakım malzemeleri talep ediyoruz" dedi.

Gazze ekonomisi koronavirüs krizini taşıyacak durumda değil

Kentte virüsle mücadele için camiler ve büyük toplanma alanlarının kapatılması kararı alındı.

Kısıtlı sağlık malzemeleri ve merkezlerine rağmen Gazze’de koronavirüs hastalarının izolasyonu için refah sınır kapısında bir hastane kuruldu. Ancak Gazze’de birçoğunda halihazırda hastaların yattığı sadece 70 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Eğer abluka kaldırılmaz ve yardım sağlanmazsa Gazze’de sağlık krizi yaşanabilir. Gazze ekonomisinin, koronavirüs krizini taşıyacak durumda olmadığı da belirtildi.

Haber: Mustafa Fatih Yavuz