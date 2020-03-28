Rus hükümeti tarafından paylaşılan yeni kararnameye göre, ülke sınırları 30 Mart'tan itibaren kapalı tutulacak.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtilen tedbir kararının tüm yaya ve demir yolu kontrol noktaları ile deniz sınırlarında uygulanacağı vurgulandı.

Rus diplomatları ve nakliyecilerin karardan muaf tutulacağı ifade edildi.

Ülkede şu ana kadar bin 264 koronavirüs vakası tespit edildiği bildirilmişti.