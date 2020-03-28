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Afrika'da koronavirüsten 117'nci ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Afrika'da 46 ülkede görüldü. Kıtada 3 bin 924 vaka görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Afrika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtadaki 46 ülkede 3 bin 924 COVID-19 vakasının görüldüğü bildirildi.
Kıtada virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 117'ye çıktığı belirtilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 276 olduğu kaydedildi.
Afrika kıtasında virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Burkina Faso, Gana ve Senegal olarak sıralandı.
Etiketler: senegal koronavirüs covid-19 cezayir afrikaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:40
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