Haber Giriş: Kaynak: AA
Ürdünlü bakanlar bir aylık maaşını bağışladı
Ürdünlü bakanlar, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla mart ayı maaşlarını bağışladı.
Ürdün "Al Mamlaka" televizyon kanalının, bir hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, bakanlar, COVID-19'la mücadele için yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla bu ayki maaşlarını bağışlama kararı aldı.
Ürdün hükümetinden, söz konusu haberle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Resmi verilere göre, ülkede koronavirüs vaka sayısı 235'e ulaşırken, 1 kişi de vefat etti.
Etiketler: ürdünlü bakanlar maaş koronavirüsle mücadele destek covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:16
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