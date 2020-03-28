Ürdün "Al Mamlaka" televizyon kanalının, bir hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, bakanlar, COVID-19'la mücadele için yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla bu ayki maaşlarını bağışlama kararı aldı.

Ürdün hükümetinden, söz konusu haberle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Resmi verilere göre, ülkede koronavirüs vaka sayısı 235'e ulaşırken, 1 kişi de vefat etti.