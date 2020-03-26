Yeni tip koronavirüse karşı önlemlerini gün geçtikçe sıklaştıran İsrail, yine skandal bir karara imza attı.

Koronavirüsün yayılmasını önleme gerekçesi altında, virüs taşıyanların ve etrafındakilerin telefonlarından yerlerini takip edebilecek.

İsrail iç istihbaratı Şin Bet’in kullanacağı teknolojiyle birlikte virüse maruz kalmış olabileceklerin de tespiti yapılacak. Kendilerini karantinaya almaları gerektiği mesajı telefonlarına gönderilecek.

Karar birçok İsrailli tarafından mahremiyeti ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

"Şeffaf bir yapı değil"

Şin Bet'in doğrudan Başbakana bağlı olduğunu belirten İsrail Demokrasi Enstitüsü'nden Dr. Tehila Schwartz, "Şeffaf bir yapı değil ve aynı zamanda haber alma özgürlüğü yasasından muaf. Toplanan verinin silineceğinden ve Şin Bet’in elinde bulunan diğer veri öbeği ile birleştirilmeyeceğinden emin olamayız" dedi.

İsrail, virüs taşıyanların yerlerini tespit etmek için, ülkede bulunan iletişim hizmeti sağlayıcılarından topladıkları jeo-lokasyon verilerini kullanacak.

İsrail, koronavirüs taşıyanların telefonları vasıtasıyla izlenmesi kararını acil durum düzenlemeleri çerçevesinde, Meclis'in denetimi olmadan aldı. Meclis'te konu ile ilgili karar verecek istihbarat ve gizli servisler komisyonu da henüz kurulamadı.

"Oldukça tehlikeli bir karar"

Filistinli insan hakları örgütü Adala, uygulamanın durdurulması için geçen hafta İsrail yüksek mahkemesine başvurdu. Ancak kararı sadece birkaç günlüğüne durdurabildi.

Adalah Genel Direktörü Hasan Jabareen, "İsrail güvenlik güçleri bugün bu sistemi koronavirüs için kullanıyorum diyebilir. Yarın siyasi görüşlerine göre de insanları takip edebilir. Sonraki gün ulusal bağlılıklarına göre takip edebilir. Bu sebeple hem anayasal hem de insan hakları perspektifinden oldukça tehlikeli bir karar" ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti koronavirüse karşı önlemlerini gün geçtikçe sıkılaştırıyor. Alınan kararlar İsrail işgali altında özgürlükleri kısıtlanan Filistinlileri daha da zorlayacağa benziyor.