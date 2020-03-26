Ülkede süpermarket ve eczanelerin dışında tüm işletmelerin kapatılması kararının ardından önde gelen süpermarket zincirleri, çalışanları ve müşterilerini salgından korumak amacıyla aldıkları önlemleri artırmaya başladı.

Çok sayıda süpermarket zincirinde güvenlik görevlileri, berlirli sayıda müşteriyi aralarında 2'şer metre mesafe kalacak şekilde içeri kabul ediyor.

Kimi marketlerde ise kasiyerler ile müşterilerin arasına bankalardaki gibi şeffaf bölmeler yerleştirdi.

[Londra'da bir market sırası | Fotoğraf: Reuters]

Temassız kart kullanımı öneriliyor

Süpermarketlerde kasalara antibakteriyel jel yerleştirilirken, kasiyerler, müşterilerinden nakit para yerine temassız kartlar ile ödeme yapmasını istiyor.

Ayrıca, müşterilerin kasaya ne kadar mesafede durması gerektiğine ilişkin işaretler de süpermarketlerde yer alıyor.

Artan talebi karşılamakta zorlanan süpermarket zincirleri, yakın zamanda dönemsel olarak toplam 35 bin çalışanı işe almayı planlıyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün 422'den 465'e yükseldi. Vaka sayısı bin 452 artarak 9 bin 529 olurken, iyileşenlerin sayısı 135'e çıktı.