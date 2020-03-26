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Kazakistan'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Kazakistan'da koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, Covid-19 sebebiyle bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Söz konusu kişinin kimliğine dair bilgi verilmedi.
Kazakistan'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 109'a ulaştığı bildirilmişti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 169'a ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 491 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs Kazakistan covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 18:06
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