Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunus'ta ölüm ve vaka sayısı arttı
[Fotoğraf: AA]
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı 362'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıkladı.
Bugüne kadar Safaks kentinde 3, Suse, Eryane, El-Kaf, Tatavin, El-Mediye, Binzert ile Bace kentlerinde de 1'er kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca 50 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 362'ye çıktığı kaydedildi.
Tunus'ta son olarak COVID-19 kaynaklı can kaybı 9, vaka sayısı ise 312 olarak duyurulmuştu.
Etiketler: vaka sayısı ölüm koronavirüs arttıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:01
Son Haberler
- 11:21
- 11:19
- 11:18
- 11:18
- 11:16
Sıradaki Haber
Çin'de orman yangını: 19 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz