Fansa Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, 24 saat içinde gerçekleşen 418 ölümün rekor olduğunu ifade ederken, hayatını kaybedenlerin yüzde 34’ünün 60 yaşından küçük olduğunu vurguladı.

Salomon, 21 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hastanelerde gözetim altında olduğunu bildirirken, 5 bin 102 kişinin yoğun bakımda oluğunu açıkladı.

Fransa’da toplam koronavirüs vakası 45 bin 170’e ulaştı.