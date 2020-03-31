Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fransa’da ölü sayısı 3 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa’da her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa’da koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 418 kişi artarak, 3 bin 24’e ulaştı.
Fansa Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, 24 saat içinde gerçekleşen 418 ölümün rekor olduğunu ifade ederken, hayatını kaybedenlerin yüzde 34’ünün 60 yaşından küçük olduğunu vurguladı.
Salomon, 21 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hastanelerde gözetim altında olduğunu bildirirken, 5 bin 102 kişinin yoğun bakımda oluğunu açıkladı.
Fransa’da toplam koronavirüs vakası 45 bin 170’e ulaştı.
Etiketler: fransa koronavrüsd vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:10
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