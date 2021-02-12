2020'nin son günlerinde ölen 84 yaşındaki iş adamı Bill Doris, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı ortaya çıktı.

Doris, vasiyetinde mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi.