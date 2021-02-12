Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Üç gruba ayrılarak pas ile top kapma idmanları yapan sarı-lacivertli ekip, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

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Dimitris Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, İrfan Can Kahveci ise sahada bireysel programını uyguladı.

Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın ise tedavilerine devam edildi.