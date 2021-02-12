Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları tamamlandı
[Fotoğraf: DHA]
Yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
Üç gruba ayrılarak pas ile top kapma idmanları yapan sarı-lacivertli ekip, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
[Fotoğraf: DHA]
Dimitris Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, İrfan Can Kahveci ise sahada bireysel programını uyguladı.
Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın ise tedavilerine devam edildi.
Etiketler: Fenerbahçe Fatih Karagümrük Süper Lig
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