Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da bir günde koronavirüsten 556 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 556 kişi yaşamını yitirdi. 2 milyon 557 bin kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.
Son 24 saatte 9 bin 860 kişiye COVID-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 320 bin oldu.
COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 556 artarak 64 bin 191’e çıktı.
Salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türklerin sayısı ise 1556 olarak kayıtlara geçti.
Ülkede 2 milyon 557 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 254 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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