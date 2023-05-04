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Dünya
AA 04.05.2023 07:56

Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu

Kolombiya'da, tüm aramalara rağmen içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçaktan, 1 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığı duyuruldu.

Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu
[Fotograf: TRT Haber]

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçağın izine henüz ulaşılamadı.

Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde uçarken sinyali kesilen küçük uçağın, 7 kişiyi taşıdığı bilgisi verildi.

Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan arama Amazon bölgesine doğru genişletilecek. 

Uçaktakilerin arasında, 11 aylık bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istedi.

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