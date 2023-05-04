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Dünya
AFP 04.05.2023 07:21

Eski İngiliz sömürgeleri Kral Charles'tan özür talep etti

Eski İngiliz sömürgelerinden yerli liderler, Kral Charles'ı Kraliyet tarafından yapılan "yüzyıllardır süren ırkçılık" ile "soykırım mirası" için bir an önce özür dilemeye çağırdı.

Eski İngiliz sömürgeleri Kral Charles'tan özür talep etti
[Fotograf: AP]

İngiltere'de Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni öncesi, 12 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinden yerel temsilciler, Charles'a sömürge dönemiyle ilgili bir mektup iletti.

Avustralya, Karayipler, Kanada, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'den yerel liderlerin imzaladığı mektupta, mali tazminat ve çalınan kültür hazinelerinin iadesi istendi.

Grup, halklarının "yüzyıllardır süren ırkçılık, baskı, sömürgecilik ve kölelikten kurtulmasına" yardımcı olmak için bir araya geldiklerini bildirdi.

Mektup ile Kraliyet'ten resmi özür talebinde bulunuldu.

Kral Charles, yerli liderlerle ilişki kurma çabalarını son yıllarda artırdığı biliniyor. 

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