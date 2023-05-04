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Dünya
AA 04.05.2023 06:51

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Hollanda'ya ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda'yı ziyaret etmek için ülkeye geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Hollanda'ya ziyaret

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan habere göre, Zelenskiy, Finlandiya'dan gelen Hollanda hükümetinin uçağının içinde yer aldı ve uçak 3 Mayıs'ta yerel saatle 22.15'de Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptı.

Haberde, Zelenskiy'nin bugün Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ziyaret edeceği ve "Adalet olmadan barış olmaz" başlıklı bir konuşma yapacağı bilgisi verildi.

Zelenskiy'nin, Ukrayna'daki savaşta işlenen suçları soruşturan Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de ziyaret edeceği aktarılan haberde, Zelenskiy'nin içinde bulunduğu uçağın inişinin ve çok sayıda polis ve koruma görevlilerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri de paylaşıldı.

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