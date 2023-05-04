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Dünya
AA 04.05.2023 06:40

Filistin'e ait ticari kurumlara "son yılların en büyük siber saldırıları" düzenlendi

Filistin'de çok sayıda ticari kurum ve kuruluşun "son yılların en büyük siber saldırısına" uğradığı açıklandı.

Filistin'e ait ticari kurumlara "son yılların en büyük siber saldırıları" düzenlendi
[Temsili fotoğraf: Getty Images]

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin'de pek çok ticari kurum ve kuruluşa, siber saldırılar düzenlendiği bilgisi verildi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, bunların, Filistin'in son yıllarda uğradığı "en büyük" siber saldırı olduğunu kaydetti.

Sedr, sorunun çözümü için telekom şirketi ekipleriyle koordine içinde tüm gün çalışan bakanlığa bağlı ekibe güvendiğini belirtti.

İsrail internet siteleri ve büyük şirketler, daha önce birçok kez siber saldırıya maruz kalırken, Filistin tarafından ilk kez bu çeşit bir siber saldırıya uğrandığı yönünde açıklama yapıldı.

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