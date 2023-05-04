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Dünya
AA 04.05.2023 00:50

İspanya'da süt alım fiyatına tepki gösteren işletmeler sütlerini dökme eylemi başlattı

İspanya'da süt üreticileri, en büyük alıcıları olan Fransız markası Lactalis-Puleva şirketinin litre başına 9 sent düşürme girişimini protesto etmek için "Ben sütümü döküyorum" eylemi başlattı.

İspanya'da süt alım fiyatına tepki gösteren işletmeler sütlerini dökme eylemi başlattı
[Fotograf: AA]

Süt üreticileri derneklerinin sosyal medya aracılığıyla başlattıkları "Ben sütümü döküyorum" eylemine özellikle ülkenin güneyinde Endülüs bölgesindeki küçük işletmeler büyük destek verdi.

Hayvancılık sektörü çalışanları ve çiftçilerin bağlı olduğu COAG adlı örgütten yapılan açıklamada, Lactalis-Puleva şirketinin sütte litre başına 9 sent daha az ödeme girişiminin sektördeki bir işletme için ayda 20 bin avroluk zarara yol açacağını iddia etti.

Eyleme şimdiden 150'den fazla işletmenin katıldığını duyuran süt üreticileri, "Puleva, bizi sütümüzü dökmeye zorluyor. Çünkü, düşük fiyata alım yapılmasına olanak sağlayacak yeni bir sözleşmeyi bize imzalatmak için satın alımları azalttı. Artık yeter." açıklamasında bulundu.

Mevcut durumda süt üreticilerine ödenen litre başına fiyatın 32 sent olduğunu, oysa sektörün maliyet artışından dolayı 40 sent talep ettiğini kaydeden işletmeler, eyleme katılımın böyle devam etmesi halinde günde 400 bin litre sütün çöpe atılacağını savundu.

İspanya'da 1 yılı aşkın bir süredir sektörlerinin çok zorda olduğunu ileri süren ve önlem alınmasını isteyen süt üreticilerinin eylemleri sosyal medyada oldukça yankı buldu.

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