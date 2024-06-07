Kolombiya İsrail'i Gazze'de 'toplu katliam' yapmakla suçladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkeler listesine almasına ilişkin haberi alıntıladı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes, dünya tarihinin muğlak sayfaları arasında yerini alacaktır, tıpkı Nazilerin, Yahudi soykırımını gerçekleştirdiği dönemde yaşayıp da buna kayıtsız kalanlar gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor veya yaralanıyor

BM raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 245 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son bir günde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 77 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 221 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 731'e, yaralı sayısının 83 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldı.

BM Genel Sekreteri Guterres'i bu adımdan vazgeçmeye ikna etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen İsrail, gelecek hafta yayınlanacak kara listede yer alacak.

Listede İsrail devletinin adının açıkça geçmeyeceği ancak durumun sorumlusunun "İsrail ordusu" olarak tanımlanacağı tahmin ediliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da X platformundan yaptığı açıklamada, kararı “utanç verici ve kötülük” olarak niteleyerek, “BM Genel Sekreterinin tarihte Yahudi karşıtı olarak anılacağını” savundu.

Katz, söz konusu kararın “İsrail'in BM ile ilişkileri açısından sonuçları olacağını” ifade etti.