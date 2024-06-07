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Dünya
AA 07.06.2024 21:42

BM'den telefon görüşmesini X'te paylaşan İsrailli temsilciye tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın üst düzey bir BM yetkilisiyle yaptığı telefon konuşmasını kaydederek sosyal medyada paylaşmasının "şok edici ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

BM'den telefon görüşmesini X'te paylaşan İsrailli temsilciye tepki
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Dujarric, bugün erken saatlerde Genel Sekreter İcra Dairesi Kabine Şefi Earle Courtenay Rattray'ın, "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara liste raporuna dair protokol gereği İsrail Büyükelçisi Erdan ile bir görüşme yaptığını söyledi.

Bu tür görüşmelerin ülkelere bilgi vermek ve sızıntıları önlemek amacıyla yapıldığını belirten Dujarric, "Büyükelçi Erdan'ın o telefon görüşmesini videoya kaydetmesi ve bu kaydın bir kısmını X'ten yayınlanması şok edici ve kabul edilemez. Açıkçası 24 yıllık bu kurumdaki hizmet hayatımda görmediğim bir şey." dedi.

Kara listenin yer alacagi söz konusu rapor 14 Haziran'da Güvenlik Konseyi'ne sunulacak

Dujarric, kara listenin olduğu raporun BM Güvenlik Konseyi'nin talebi üzerine her yıl hazırlandığına dikkati çekerek, "Çocuklara yönelik silahlı çatışma bölgelerindeki duruma ilişkin bu rapor, resmi internet sitesindeki belirtilen çok iyi oluşturulmuş ve şeffaf bir metodolojiye dayanmaktadır." şeklinde konuştu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, X hesabından bu sabah yaptığı video kaydı paylaşımda, "Genel Sekreter'in, İsrail ordusunu, çocuklara zarar veren ülke ve kuruluşların ‘kara listesine’ koyma kararına ilişkin resmi bildirimi aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Erdan, paylaşımında kararı "utanç verici" diye niteleyerek, İsrail ordusunun "dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğunu savunmuştu.

BM 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili öldüren İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve gruplar listesine" eklemişti.

Kara listenin yer alacagi söz konusu BM raporu 14 Haziran'da toplanacak Güvenlik Konseyi'ne sunulacak.

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