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Dünya
AA 27.01.2025 10:19

Kolombiya, ABD'den "onurlu dönüş için" vatandaşlarına devlet başkanlığı uçağını tahsis etti

Kolombiya, ABD'den "onurlu şekilde dönebilmeleri için" vatandaşlarına devlet başkanlığı uçağının tahsis edildiğini açıkladı.

Kolombiya, ABD'den "onurlu dönüş için" vatandaşlarına devlet başkanlığı uçağını tahsis etti
[Fotoğraf: GettyImages]

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "ABD'den sınır dışı edilecek Kolombiyalıların onurlu şekilde dönebilmesi için devlet başkanlığı uçağı tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro liderliğindeki hükümet, vatandaşlarını karşılamak için hazır olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kolombiyalıların ülkelerinden "hiçbir şekilde" sürgün edilmediği ifade edilerek, devletin, vatandaşlarının onurlu bir şekilde Kolombiya'ya geri dönmelerini sağlamak için gereken tüm önlemleri alacağı belirtildi.

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Kolombiya hükümetinin 30 Ocak'ta düzenlenecek Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Olağanüstü Toplantısı'na katılacağı hatırlatılan açıklamada, bu toplantının, göç konusunda işbirliği, insan haklarının korunması ve üye devletler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gibi stratejik konuların ele alınması için fırsat teşkil edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Kolombiya hükümetinin Ombudsmanlık Ofisi, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı temsilcilerinin katılımıyla bir Birleşik Komuta Merkezi (PMU) oluşturulacağı ve sınır dışı edilen Kolombiyalılara onurlu bir muamele yapılmasını sağlayan protokollerin oluşturulup gözden geçirileceği ifade edildi.

ABD ile diyaloğun önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ile yapılacak aktif görüşmelerde, sınır dışı edilen Kolombiyalıların durumu ele alınacak. Kolombiya, vatandaşlarının korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha teyit edecek. Göç sorunlarına insani ve adil çözümler bulunması için bölgesel ve uluslararası çabalara öncülük etmeye devam edecek."

Ne olmuştu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemişti.

Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatı vermişti.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurgulamıştı.

ABD, Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığını bildirmişti.

Petro ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı.

Son olarak Beyaz Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini bildirmişti.

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