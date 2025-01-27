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Dünya
AA 27.01.2025 10:17

İsrailli aşırı sağcı lider: Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi Hamas'ın zaferi

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasına tepki göstererek bunun "Hamas'ın zaferi" olduğu yorumunda bulundu.

İsrailli aşırı sağcı lider: Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi Hamas'ın zaferi
[Fotograf: İHA]
Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesine tepki gösterdi.
 
Gazze'yi ikiyi ayıran Netzarim Koridoru'nun bu sabah açıldığı ve binlerce Filistinlinin kuzeye geçişine izin verildiğini anımsatan Ben-Gvir, "Netzarim'in bu sabah açılması ve binlerce Gazzelinin kuzeye geçmesi Hamas'ın zaferinin ve 'pervasız anlaşmanın' (esir takası) bir başka aşağılayıcı yönünün görüntüleridir." yorumunu yaptı.
 
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların başında yaptığı "tam zafere kadar saldırılara devam edecekleri" açıklamasına atıfta bulunan Ben-Gvir, "Bu (Filistinlilerin kuzeye geçişine izin verilmesi) tam zafere benzemiyor, bu tam teslimiyet gibi görünüyor." ifadesini kullandı.
 
Ben-Gvir ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden dönülmesi çağrısı yaptı.
Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Netzarim'in açılması ve Filistinlilerin kuzeye dönüşüne ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
 
Katz, Gazze'nin kuzey ve güneyinde ateşkesi "sıkı şekilde uygulayacaklarını" kaydetti.
 
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bu sabah zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişine izin verilmişti.
 
İsrail askerlerinin işgal ettikleri Netzarim Koridoru'nu açması üzerine binlerce Filistinli bu sabah itibarıyla Gazze'nin kuzeyine geçmeye başladı.
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