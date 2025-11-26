Kök hücre nakli temelli yeni tedavi, görme kaybını tersine çevirdi

Araştırma ekibi, kök hücrelerin retinadaki pigment epitel hücrelerinin (RPE) görevini üstlenerek ilerleyici körlüğü durdurma ve görmeyi yeniden kazandırma potansiyeli taşıdığını açıkladı.

Klinik deneme, ABD’de Michigan Medicine çatısı altında yürütüldü ve sonuçlar Cell Stem Cell dergisinde yayımlandı.

Altı hastada umut veren sonuçlar

Faz 1/2a klinik denemesine 71 ile 86 yaş arasında, kuru tip makula dejenerasyonu bulunan altı hasta dahil edildi. Hastaların üçü, Snellen görme keskinliği tablosunda 20/200 ile 20/800 aralığında ciddi görme kaybına sahipti. Diğer üç hastada bu değerler 20/70 ile 20/200 arasında değişiyordu.

Tedavide, göz bankasından temin edilen ve RPE hücrelerine dönüşebilen kök hücreler kullanıldı. Hastalara tek seferde 50 bin hücre enjekte edildi ve bu hücreler hasarlı retinanın altına yerleştirildi.

Araştırma, tedavinin güvenli olduğunu ve kök hücre kaynaklı herhangi bir tümör veya bağışıklık komplikasyonu görülmediğini ortaya koydu. Cerrahiye bağlı sınırlı komplikasyonlar dışında olumsuz etkiye rastlanmadı.

Görme seviyesi anlamlı ölçüde yükseldi

Bir yıl sonra, en ciddi görme kaybı olan üç hasta, tedavi öncesine kıyasla göz tablosunda ortalama 21 harf daha okuyabildi. Araştırmacılar, bu seviyede bir iyileşmenin ileri evre kuru makula dejenerasyonunda daha önce görülmediğini vurguladı.

Çalışmanın baş araştırmacılarından göz doktoru Prof. Rajesh Rao, “Güvenlik sonuçlarından memnunduk ancak en heyecan verici kısım görmelerinin de iyileşmesiydi. Bu hastalarda bu derece bir kazanım daha önce rapor edilmedi.” dedi.

Daha yüksek dozlar test ediliyor

Deneme kapsamında daha yüksek hücre dozlarının (150.000 ve 250.000) güvenliği izlenmeye devam ediyor. Bu dozların da güvenli bulunması halinde, daha geniş ölçekli klinik testlerin başlatılması planlanıyor.

Makula dejenerasyonu, dünya genelinde milyonlarca yaşlı bireyin merkezi görüşünü kaybetmesine yol açan en yaygın nedenlerden biri. Mevcut tedaviler yalnızca ilerlemeyi yavaşlatırken, bu çalışmanın görme kaybını geri çevirebilme ihtimali tıp dünyasında büyük ilgi uyandırdı.