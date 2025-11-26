Açık 4.4ºC Ankara
Dünya
The Guardian 26.11.2025 07:02

Karanlık maddeye dair ilk doğrudan kanıt iddiası

Bilim insanları, evrenin yaklaşık yüzde 27’sini oluşturduğu tahmin edilen karanlık maddeye ilişkin ilk doğrudan kanıtın tespit edilmiş olabileceğini duyurdu. Tokyo Üniversitesi’nden astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, Samanyolu’nun merkezinden yayılan gama ışınlarının, karanlık maddeye ait olabilecek izler taşıdığını açıkladı.

Karanlık maddeye dair ilk doğrudan kanıt iddiası

Araştırmanın doğrulanması halinde, neredeyse bir yüzyıldır süren arayışta önemli bir dönüm noktası olabileceği belirtiliyor. Çalışma, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayımlandı.

Gama ışınlarında dikkat çeken örüntü

Prof. Totani, NASA’nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu’ndan elde edilen verileri analiz ettiğini ve tespit edilen gama ışını deseninin, galaksinin merkezinden küresel bir şekilde yayılan karanlık madde halesinin yapısına benzediğini söyledi.

Araştırmacı, sinyalin karanlık madde modellerinin öngördüğü gama ışını özellikleriyle yakın uyum gösterdiğini ifade etti.

Totani’ye göre gözlem, karanlık maddenin atom çekirdeğindeki protondan 500 kat daha ağır temel parçacıklardan oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak araştırmacılar, gözlemlerin doğrulanması için başka galaksilerden benzer sinyallerin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim dünyasından temkinli yaklaşım

Karanlık madde, 1930’lu yıllarda astronom Fritz Zwicky’nin uzak galaksilerin kütlelerine göre olması gerekenden daha hızlı döndüğünü fark etmesiyle gündeme gelmişti. O günden bu yana parçacık hızlandırıcıları, teleskoplar ve yer tabanlı dedektörlerle yapılan çalışmalar sonuç vermedi.

Sektörde önde gelen bilim insanları, yeni çalışmayı heyecan verici olsa da ihtiyatla karşılıyor. Surrey Üniversitesi’nden Prof. Justin Read, cüce galaksilerde güçlü bir sinyal bulunmamasının, karanlık madde parçacıklarının çarpışmasıyla oluşan gama ışınları ihtimaline karşı önemli bir argüman olduğunu belirtti.

University College London’dan Prof. Kinwah Wu da, “Bu olağanüstü iddia için olağanüstü kanıt gerekir. Bu analiz o seviyeye ulaşmış değil, ancak araştırmaların sürdürülmesi için motive edici bir çalışma” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Totani ise, karanlık maddeye dair daha net sonuçlar için başka gözlem bölgelerinde benzer spektrumda gama ışınlarının tespit edilmesinin “belirleyici etken” olacağını söyledi.

