İngiltere’de sosyal hizmetlerin bakımındaki 2 bin 400’den fazla çocuk kayboldu

Salı günü yayımlanan veriler, insan ticaretine maruz kalan veya Birleşik Krallık’a tek başına sığınma talebiyle gelen çocukların kaybolma oranının özellikle yüksek olduğunu ortaya koydu. Yardım kuruluşları, kaybolan çocukların cinsel istismar, suç örgütleri tarafından kullanılma ve diğer zararlara açık hale geldiğini belirtti.

Her yıl 70 bin çocuğun kaybolduğu bildiriliyor

The Independent gazetesi ve Missing People yardım kuruluşu tarafından yürütülen SafeCall bağış kampanyası, her yıl kaybolduğu bildirilen yaklaşık 70 bin çocuğa ücretsiz destek sunmayı hedefliyor.

Rapor, çocuk hakları kuruluşu ECPAT UK ile Missing People tarafından yerel yönetimlerden bilgi edinme başvuruları yoluyla elde edilen verilerle hazırlandı.

Buna göre, 2024’te yerel yönetimlerin bakımında bulunan ve insan ticaretine maruz kaldığı tespit edilen veya şüphelenilen 2 bin 638 çocuktan 864’ü kayboldu. Bu sayı yüzde 37’ye karşılık geliyor.

Aynı yıl sosyal hizmetlerdeki 12 bin 530 refakatsiz çocuktan 1.501’i kayboldu. Bu oran yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi.

“Bu çocuklar sistem tarafından yüzüstü bırakılıyor”

Missing People Araştırma Direktörü Jane Hunter, “İnsan ticaretine maruz kalan ve refakatsiz çocuklar kaygı verici oranlarda kayboluyor. Bu durum, güvenlik mekanizmalarının etkili şekilde işlemediğini gösteriyor.” dedi.

Hunter, her çocuğun güvenli bir ortamda olması gerektiğini ancak birçok çocuğun sistemin koruması altında başarısızlığa uğradığını vurguladı.

Hunter, barınma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ve insan ticareti mağdurlarını belirleme süreci olan Ulusal Sevk Mekanizması hakkında daha fazla farkındalık yaratılması çağrısında bulundu.

ECPAT UK Politika Direktörü Laura Duran ise, “Bu çocuklar yalnızca bir istatistik değil. Çoğu ağır travmalar yaşadı. Kaybolduklarında yeniden istismar edilme riski son derece yüksek.” ifadelerini kullandı.

Gerçek sayı daha yüksek olabilir

Rapor, mevcut uygulamaların riski azaltmak yerine artırdığına işaret etti. Buna, çocukların göç statüsüne ilişkin belirsizlikler ve güvensiz göç politikalarının yol açtığı psikolojik baskı da dahil edildi.

Ayrıca bazı yerel yönetimlerin bilgi taleplerine yanıt vermediği, bu nedenle gerçek sayıların daha yüksek olabileceği belirtildi.

Hükümet: Sistem baştan aşağı yenilenecek

Bir hükümet sözcüsü, “Bu hükümet, ülkenin en kırılgan çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan bir sistem devraldı.” açıklamasını yaptı.

Sözcü, Çocuk Refahı ve Okullar Yasası’nın çocuk koruma sisteminde son yılların en kapsamlı reformu olduğunu belirterek, güvenli barınma koşulları, kurumlar arası bilgi paylaşımının geliştirilmesi ve her bölgede çok disiplinli koruma ekipleri kurulması gibi adımların hayata geçirileceğini söyledi.