Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.03.2026 11:35

Yarış atı kavurma yapılan iş insanına da 132 bin TL ceza kesildi

Adana’da sakatlanan yarış atı Smart Latch’in kesilip kavurma yapılarak aşevinde dağıtıldığının ortaya çıkması sonrası, atın sahibi iş insanı Suat Topçu’ya 132 bin 108 TL ceza kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen kişi, iddiaya göre, kavurmasından yabancı madde çıkması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yemekten çıkan yabancı maddenin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan yarış atı Smart Latch'e ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi.

Yapılan analiz sonrası, kavurmanın at etinden yapıldığı anlaşıldı. Etin kaynağının da İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 12 Mart'ta açıkladığı tağşiş listesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı etinin saptandığını duyurdu. Konunun kamuoyunda duyulmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi de aşevinde çıkan kavurma ile ilgili et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını açıkladı.

Bakanlık yetkililerinin araması üzerine haberi oldu

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu, son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Hipodromu'nda koşan, yarışı 7'ncilikle tamamlayan ve o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmeyen Smart Latch'i bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çektiklerini söyleyerek, sakatlık sonrası atı hibe vermek üzere güvenilir bir yer arayışına girdiklerini belirtti.

Nakliyeci arkadaşının tavsiyesi üzerine atı Osmaniye’de bir binicilik kulübüne ücretsiz şekilde teslim ettiklerini dile getiren Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini araması üzerine yaşananlardan haberdar olduğunu ve çok üzüldüğünü anlattı.

Suat Topçu’ya da "Atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi" gerekçesiyle 132 bin 108 TL ceza kesildiği ortaya çıktı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
İran, BAE'de ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını duyurdu
13:35
İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 36 bin 593 sivil birim hasar gördü
13:13
Soykırımcı İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 234'e yükseldi
13:10
Bakan Bayraktar: Enerji kaynaklarımızı gece gündüz arayacağız, bulacağız
13:03
Mücevher sektörü İstanbul'da buluşacak
13:02
Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ