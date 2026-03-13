Açık 13.7ºC Ankara
Gündem
AA 13.03.2026 09:29

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinde kavurmadan 'yarış atı çipi' çıktı

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde hazırlanan kavurmada yarış atı çipi tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Aşevinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma imha edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinde kavurmadan 'yarış atı çipi' çıktı
[Temsili görsel yapay zekayla oluşturulmuştur.]

Belediyenin merkez Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasından geçen ay aldığı kavurmanın içinde bir cismin olduğunu gören vatandaşın şikayeti üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

İlk incelemede cismin, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan ve 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz atı Smart Latch'e ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirleyen ekipler, 4 Şubat'ta aşevinde denetim yaptı.

Denetimde 3-4 Şubat'ta üretilen kavurmadan alınan numune, Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Laboratuvar analizi sonucunda iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Bunun üzerine aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numune alındı. Bu numunelerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Aşevinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonucunun pozitif çıkması nedeniyle imha edildi.

Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklenirken, müdürlük de işletmeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Mersin Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, aşevine etin, açık ihale yöntemiyle doğranmış et şeklinde alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları, Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen mezbaha kesim raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır."

Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
