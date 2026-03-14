Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü sabah saatlerinde ise fırtınanın yön değiştirerek denizin batısında kuzeybatı, doğusunda ise güneydoğu yönlerden etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı denizciler ile bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.