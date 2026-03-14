Duman 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.03.2026 09:21

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Akdeniz'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

[Fotograf: AA]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü sabah saatlerinde ise fırtınanın yön değiştirerek denizin batısında kuzeybatı, doğusunda ise güneydoğu yönlerden etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı denizciler ile bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

ETİKETLER
Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
Kadir Gecesi dualarla idrak edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
