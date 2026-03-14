Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.03.2026 08:08

Fatih'te bina yangını: 1 ölü, 6 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Fatih'te bina yangını: 1 ölü, 6 yaralı

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada mahsur kalan Melek Çalıbaşı'nın (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çalıbaşı'nın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
İran, BAE'de ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını duyurdu
13:35
İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 36 bin 593 sivil birim hasar gördü
13:13
Soykırımcı İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 234'e yükseldi
13:10
Bakan Bayraktar: Enerji kaynaklarımızı gece gündüz arayacağız, bulacağız
13:03
Mücevher sektörü İstanbul'da buluşacak
13:02
Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ