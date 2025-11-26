İngiltere'de göçmenlere şiddet: Ters kelepçeyle saatlerce beklettiler

Raporda, 70 yaşında zayıf bir erkeğin geçmişte hiçbir sorun çıkarmamasına rağmen hastane kontrolü sırasında kelepçelendiği, başka bir kişinin ise bilek, bel, kalça ve ayak bağları kullanılarak dört buçuk saatten uzun süre tutulduğu belirtildi.

Kurul, gücün yalnızca son çare olarak kullanılmasının gerektiğini ancak bu ilkenin çoğu durumda uygulanmadığını açıkladı.

Sağlık ekipleri geç bilgilendiriliyor

IMB, güç kullanımının özellikle savunmasız kişilere karşı orantısız şekilde uygulandığını ve olaylarda sağlık ekiplerine geç haber verildiğini vurguladı.

Bir vakada, başı defalarca yatak çerçevesine vurulan bir göçmenin kelepçelenmesinin üzerinden dört saat geçmesine rağmen sağlık ekibine bilgi verilmedi.

Bu uygulamaların hastane randevularına gitme isteğini azalttığı, kelepçelenme nedeniyle damgalanma korkusunun arttığı ifade edildi.

Brook House Geri Gönderme Merkezi’nde, intihar riski olan bir göçmenin sınır dışı edilmek üzere havaalanına götürülürken bağlandığı, yolculuk sırasında pantolonunu çıkardığı ve uçağa belden aşağı çıplak şekilde taşındığı belirtildi.

Göçmenin battaniyeyi reddetmesi üzerine görevlilerin başını koltuğa bastırdığı kaydedildi.

Başka bir olayda, bir görevlinin göçmeni can acıtmakla tehdit ettiği ancak olaya ilişkin incelemede bu tehdidin hiç yer almadığı açıklandı.

“Dersler alınmadı” uyarısı

IMB Başkanı Elisabeth Davies, bulguların son derece endişe verici olduğunu belirterek, “Gücün yasal olabilmesi için gerekli, makul, orantılı ve haklı olması gerekir. Ancak gördüğümüz tablo, kelepçelemenin rutin hale geldiği, denetimin zayıf olduğu ve insan onurunun görmezden gelindiği bir sistemdir.” dedi.

Davies, 2017’de BBC’nin Panorama programının ortaya çıkardığı kötü muamele görüntüleri sonrası başlatılan Brook House soruşturmasından yeterli ders çıkarılmadığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten Kate Eves de, “Brook House raporunun üzerinden iki yıl geçmesine rağmen aynı sorunların devam etmesi son derece endişe verici. Aşırı güç kullanımı ve zayıf koruma mekanizmaları, kötü muamele riskini artıran zehirli bir ortam yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

Tanık ifadeleri: ‘Bağırıyor ve acı çekiyordum’

Tıbbi destek sağlayan Medical Justice adlı yardım kuruluşu, İçişleri Bakanlığı’nın “kırılgan insanları korumak konusunda affedilemez bir ihmal” içinde olduğunu açıkladı.

Fransa’ya geri gönderilen göçmen Said, uçuş öncesi dört farklı kemer kullanılarak bağlandığını belirterek, “Başımı duvara birkaç kez vurdular. Acıdan çığlık atıyordum. Omuzumdaki kemer boğazıma sıkıştı. Ölmek istediğimi, kemeri çözmelerini söyledim ama beni sadece kaçmaya çalışıyorum sandılar.” dedi.

Gatwick Geri Gönderme Merkezi, 2024 ve 2025’in başında hastaneye götürülen neredeyse tüm göçmenlerin kelepçelendiğini kabul etti. Denetçiler, uygulamanın “istisna değil, varsayılan yöntem” haline geldiğini belirtti. Aynı durumun Luton Havalimanı’ndaki sınır dışı süreçlerinde de yaşandığı ifade edildi.

Bakanlıktan açıklama

İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçen hafta yasa dışı göçle mücadelede kapsamlı reformların açıklandığını hatırlatarak, “Raporun bulgularını dikkatle değerlendireceğiz. Güç kullanımına ilişkin tüm olaylar tekniklerin orantılı şekilde uygulanıp uygulanmadığını doğrulamak için incelenir.” açıklamasını yaptı.