Gazze'de yaşama uygun olmayan çadırların yerine prefabrik ev talebi

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan alçak basınç sisteminin, yerinden edilmiş kişilerin barındığı yüzlerce çadırı sular altında bırakması ve insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basal, yerinden edilmiş kişilerin barınak ve çadırlarının durumunu sürekli olarak sahada izleyerek ve Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce başvuruyu dikkate alarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, çadırların kesinlikle yaşamaya uygun olmadığı, özellikle kışın başlaması ve hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte güvenli bir yaşam için gereken asgari şartları sağlamadığı sonucuna ulaşıldığını vurguladı.

Sözcü Basal, çadırların yağmur suyunu içeri sızdırdığını ve çocukları, kadınları ve yaşlıları soğuktan ve rüzgardan koruyamadığını ifade etti.

Bu çadırların yaşamaya uygun olmadığını, güvenlik ve mahremiyet gerekliliklerinden de yoksun olduğuna dikkati çeken Basal, bunların insanların acı çekmesine neden olduğunu, hayatları için gerçek bir tehlike haline geldiğini ve geçici bir çözüm olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Basal, uluslararası taraflara ve insani yardım kuruluşlarına, yerinden edilmiş kişilerin onurunu koruyacak ve Gazze'nin yeniden inşa süreci başlayana kadar onları koruyacak geçici bir alternatif olarak güvenli ve donanımlı prefabrik evler sağlamak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.